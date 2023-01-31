Ближайшее полнолуние придётся на воскресенье, 5 февраля. Начнётся оно в 21.28 по московскому времени. Эксперты убеждены: предстоящее явление сможет исполнить самые заветные желания, ведь оно обладает особой энергетикой и концентрирует людей на их возможностях. Правда, для исполнения желаний важно правильно их загадать.

Чтобы заветное желание исполнилось, во время наступления полнолуния нужно зажечь свечу на подоконнике. Повторяйте над свечой свою цель, пока луна не поменяет положение. Затем свечу нужно потушить.

Напишите на бумаге то, что вы хотите для себя больше всего. После этого необходимо сжечь листок при помощи свечи, а пепел следует закопать в землю.

Также загадать желание можно через воду. В полнолуние подойдите со стаканом воды к окну и проговорите своё желание. Оставьте стакан на подоконнике до наступления утра, после пробуждения выпейте его содержимое до дна, советует издание «Курьер.Среда».