Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ и военный эксперт Владимир Трухан высказался в эфире Радио «Комсомольская правда» о скандале, разгоревшемся после выступления Ольги Бузовой в кожаном боди на концерте в Уфе, приуроченном ко Дню защиты детей.
По словам Трухана, предъявлять претензии к артистам в контексте «на СВО не за это воюют» неправильно.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства и материнства Виталий Милонов выразил возмущение внешним видом Ольги Бузовой на концерте в Уфе по случаю Дня защиты детей.
Ситуацию прокомментировала сама Ольга Бузова.