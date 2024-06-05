Среда, 5 июня, 2024

Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео: t.me/byzovahouse

Полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ и военный эксперт Владимир Трухан высказался в эфире Радио «Комсомольская правда» о скандале, разгоревшемся после выступления Ольги Бузовой в кожаном боди на концерте в Уфе, приуроченном ко Дню защиты детей.

«Я сейчас скажу мнение по поводу полуобнаженной Бузовой, а потом мне мои женщины голову отвинтят, зачем мне это надо?», — пошутил он.

По словам Трухана, предъявлять претензии к артистам в контексте «на СВО не за это воюют» неправильно.

«Я вообще предлагаю всем этим морализаторам рот закрыть навсегда. Потому что прежде чем что-то шипеть в эфир и расчесывать любой комариный укус, сначала на себя надо посмотреть. Очень популярный стиль пин-ап родился в ВВС США. Та же самая Бузова с ее фотографиями довольно популярна среди людей. За что воюем мы — никак не относится к наряду артистки», — заявил полковник.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства и материнства Виталий Милонов выразил возмущение внешним видом Ольги Бузовой на концерте в Уфе по случаю Дня защиты детей.

Ситуацию прокомментировала сама Ольга Бузова.

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