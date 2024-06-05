Среда, 5 июня, 2024

Полковник рассказал о реакции в зоне СВО на выходку Бузовой

Автор: powder

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В зоне проведения спецоперации никто не следит за скандалами, подобными ситуации с певицей Ольгой Бузовой, заявил полковник запаса Владимир Трухан эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее на выступление артистки в Уфе в День защиты детей пожаловался местный депутат Рустем Ахмадинуров. Его возмутил откровенный костюм исполнительницы.

«Я в седьмой раз поеду на СВО, там вообще никто этими вещами не заморачивается. В каком-нибудь блиндаже будет портрет именно этой Ольги Бузовой, потому что в армии это модно», – отметил Трухан.

По его словам, в зоне боевых действий можно встретить журналы с портретами дам.

Офицер считает неправильным предъявлять претензии к артистам, заявляя, что «на СВО не за это воюют».

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