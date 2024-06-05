Полковник рассказал о реакции в зоне СВО на выходку Бузовой

В зоне проведения спецоперации никто не следит за скандалами, подобными ситуации с певицей Ольгой Бузовой, заявил полковник запаса Владимир Трухан эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее на выступление артистки в Уфе в День защиты детей пожаловался местный депутат Рустем Ахмадинуров. Его возмутил откровенный костюм исполнительницы.
По его словам, в зоне боевых действий можно встретить журналы с портретами дам.
Офицер считает неправильным предъявлять претензии к артистам, заявляя, что «на СВО не за это воюют».