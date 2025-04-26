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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости мира

Полковник Матвийчук заявил, что Зеленский начал мстить Трампу за слова о Крыме

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Владимир Зеленский активизировал удары дронами по Крыму из-за слов президента США Дональда Трампа о том, что Россия сохранит за собой Крым, заявил «МК» полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В ночь на пятницу над Крымом сбили 59 украинских БПЛА.

«Стремление Зеленского наносить как можно больше ударов по полуострову — это попытка продемонстрировать Западу, что он не согласен, не успокоился и будет воевать за Крым», — отметил Матвийчук.

По его мнению, Зеленского задели слова Трампа, сказавшего, что в 2014 году Крым вошел в состав России без единого выстрела. Теперь же он решил показать себя «воинствующим».

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Матвейчук добавил, что для Зеленского это путь в никуда, в ближайшее время ему дадут понять, что он не прав.

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