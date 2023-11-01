Политолог предложил вылечить Байдена от деменции в России

Политолог Сергей Разгуляев высказал идею, что американскому президенту нужно пройти обследование в клиниках России.

По его словам, ухудшение здоровья Джо Байдена негативно сказывается на взаимоотношениях России и США.

Решить проблему может обследование в больницах РФ. Разгуляев отметил, что отечественная медицина в период COVID-19 зарекомендовала себя с лучшей стороны, в то время как американское здравоохранение все еще остается недоступным для многих граждан.

«Это спасло бы его тонущую карьеру, а Москва смогла бы найти общий язык с Вашингтоном», — предположил политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Идею поддержали и в Госдуме. Член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов согласился, что медицина России находится на должном уровне и позволяет выявить и вылечить большинство болезней. «Деменция бы незамеченной не осталась», — сказал депутат.