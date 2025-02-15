Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорённость о прекращении конфликта на Украине может быть достигнута в течение полугода, а возможно, и раньше. По его мнению, ключевую роль в этом процессе могут сыграть лидеры России и США.

Политолог Юрий Кот в комментарии для «Абзаца» заявил, что для России важно не просто остановить конфликт, но и решить все вопросы, которые стали причиной начала специальной военной операции (СВО).

«Пока перспектива выглядит очень туманной, потому что для России важно не только решить украинский вопрос, важно понимать, что будет потом, — отметил эксперт. — Это касается безопасности государства, экономических вопросов и т. д. Из всех европейских политиков Орбан тот человек, у которого слова не расходятся с делом. Он планомерно и последовательно действовал в парадигме мира. Он обладает достаточным объёмом знаний, чтобы делать подобные заявления».

Орбан, известный своей последовательной позицией в пользу мирного урегулирования конфликтов, неоднократно выступал за диалог между сторонами. Его заявление о возможном прекращении конфликта в ближайшие полгода вызывает интерес, но эксперты подчёркивают, что для достижения устойчивого мира необходимо учитывать интересы всех сторон, включая вопросы безопасности и экономики.

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Ситуация остаётся сложной, и, как отмечает Кот, пока рано говорить о конкретных сроках и условиях урегулирования.