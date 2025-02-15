Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорённость о прекращении конфликта на Украине может быть достигнута в течение полугода, а возможно, и раньше. По его мнению, ключевую роль в этом процессе могут сыграть лидеры России и США.
Политолог Юрий Кот в комментарии для «Абзаца» заявил, что для России важно не просто остановить конфликт, но и решить все вопросы, которые стали причиной начала специальной военной операции (СВО).
Орбан, известный своей последовательной позицией в пользу мирного урегулирования конфликтов, неоднократно выступал за диалог между сторонами. Его заявление о возможном прекращении конфликта в ближайшие полгода вызывает интерес, но эксперты подчёркивают, что для достижения устойчивого мира необходимо учитывать интересы всех сторон, включая вопросы безопасности и экономики.
Ситуация остаётся сложной, и, как отмечает Кот, пока рано говорить о конкретных сроках и условиях урегулирования.