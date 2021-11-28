Политики возглавили рейтинг переоценённых профессий в России

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос 1600 россиян по поводу профессий с неоправданно высоким уровнем дохода. ТОП-3 возглавили политики, следом идут чиновники, директора компаний.

Самыми переоценёнными считают политиков и депутатов 22% участников опроса. Госслужащие набрали 14% голосов, директора и топ-менеджеры — 9%.

По 4% россиян назвали самыми переоцененными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Столько же считают, что незаслуженно высокие доходы у любых менеджеров. 2% недоумевают, почему такие высокие доходы у блогеров.

Мужчины чаще говорили о неоправданно высоких заработках директоров и программистов, женщины — о космических доходах блогеров.

Есть мнение, что людая профессия должна оплачиваться хорошо, переоценённых в России нет. Его поддержали 4% респондентов.