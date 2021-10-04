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Понедельник, 4 октября, 2021
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Поликлиники Костромы переполнены пациентами с ковидом и ОРВИ

Александр Ильин
Поликлиники Костромы переполнены пациентами с ковидом и ОРВИ
Фото: соцсети

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В медицинских учреждения Костромы наблюдается рекордное число пациентов с простудными заболеваниями и коронавирусом, пишет «Kostroma.Today». 

«За неделю число заболевших ОРВИ и ОРЗ увеличилось на 5 тысяч человек», — сообщают в минздраве Костромы.

Так, в поликлинике №3 врачи принимают до 500 вызовов за сутки. Аналогичная ситуация и в других поликлиниках. Уточняется, что многие жители вовсе не могут дозвониться до медиков и остаются лечиться дома. 

В самих медучреждениях фиксируются многочасовые очереди. Чтобы попасть на приём или просто получить справку, люди вынуждены ждать по 5-6 часов. 

В помощь врачам отправили 25 студентов-медиков, которые будут заниматься бумажной работой.

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