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Четверг, 8 апреля, 2021
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Полицейский надругался над девушкой-инвалидом прямо в участке

Никита Брыкин

В якутском поселке Мохсоголлох возбудили уголовное дело против местного участкового, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки, пишет Лайф.

Инцидент произошел 12 марта. По предварительной версии, 31-летний участковый доставил 32-летнюю женщину в психдиспансер. На обратном пути они заехали в полицейский участок.

Утверждается, что злоумышленник принудил жертву к оральному сексу. При этом она не могла сопротивляться мужчине. В ходе допроса правоохранитель заявил, что привез женщину в участок, чтобы она помыла там полы за 200 рублей.

По данным источника, потерпевшая состоит на учете в психдиспансере с диагнозом «умственная отсталость с выраженными эмоционально-волевыми нарушениями».

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Республике Саха (Якутия) подчеркнули, что полицейского уволили из органов внутренних дел.

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