Полицейские раскрыли хищение денег у касимовского предпринимателя

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег с пилорамы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел полиции поступило заявление от 49-летнего предпринимателя, который сообщил, что из подсобного помещения пилорамы пропали 16 тысяч рублей.

Полицейские пообщались с заявителем и выяснили, что проход на деревоперерабатывающее предприятие затруднено и попасть туда могут только работники. Тогда оперативники уголовного розыска стали отрабатывать версию о причастности к хищению денежных средств работников пилорамы.

Правоохранители опросили коллег потерпевшего и выяснили, что в последнее время на рабочем месте не появлялся один из разнорабочих.

Сотрудники полиции выяснили личность мужчины, однако его поиски были затруднены отсутствием постоянного места жительства. Кроме того, с родственниками и приятелями он не общался, поэтому его местонахождения они сообщить не смогли. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось разыскать 28-летнего мужчину – он скрывался в заброшенном доме на кладбище в соседнем населенном пункте. Оперативники установили его причастность к хищению и задержали.

По предварительной информации, злоумышленник подрабатывал разнорабочим на деревоперерабатывающем цехе. В период своей трудовой деятельности он увидел, где начальник хранит денежные средства на нужды предприятия. Мужчина попросил товарища по работе отвлечь руководителя — вывести его на улицу, а сам в это время достал 16 тысяч рублей из тайника в подсобном помещении. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на покупку спиртных напитков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее фигурант уже был судим за умышленное уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК РФ).