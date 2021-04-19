12.2 C
Рязань
Понедельник, 19 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Полицейские оштрафовали рязанца на «Гелентвагене» за езду по обочине

7info7
- Advertisement -

Водителя «Гелентвагена» привлекли к ответственности за езду по обочине. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Рязанской области.

Информацию о нарушении правил дорожного движения полицейские обнаружили в соцсетях. Очевидцы пожаловались на то, что рязанец за рулём «Mercedes-AMG G63» проехал по обочине рядом с ТРЦ «Премьер».

Удалось установить, что инцидент произошёл 14 апреля. Водителя удалось найти. В отношении него вынесено постановление об административном правонарушении. Штраф составил 1500 рублей.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]