Полицейские оштрафовали рязанца на «Гелентвагене» за езду по обочине

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Водителя «Гелентвагена» привлекли к ответственности за езду по обочине. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Рязанской области.

Информацию о нарушении правил дорожного движения полицейские обнаружили в соцсетях. Очевидцы пожаловались на то, что рязанец за рулём «Mercedes-AMG G63» проехал по обочине рядом с ТРЦ «Премьер».

Удалось установить, что инцидент произошёл 14 апреля. Водителя удалось найти. В отношении него вынесено постановление об административном правонарушении. Штраф составил 1500 рублей.