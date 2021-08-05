Полицейские изъяли свыше 8 кг элитной конопли из двух сел Рязанского района

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Полицейские изъяли свыше 8 кг конопли, что выращивали в двух селах Рязанского района. К незаконной деятельности были причастны трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В селе Полково оперативники задержали двоих неработающих мужчин 58 и 57 лет. В доме второго местного жителя полицейские нашли две теплицы из поликарбоната, где росли 27 кустов конопли. Оказалось, что каннабис произрастал из семян из Западной Европы.

Кроме того, 58-летний подозреваемый владел таким же хозяйством в селе Поляны. За коноплей он ухаживал вместе с 37-летним сыном. Мужчину задержали, когда он ехал в Рязань. В его автомобиле нашли 23 грамма марихуаны.

На участке в Полянах нашли теплицы с 75 кустами конопли.

В общей сложности оперативники изъяли 3 кг марихуаны и 8 кг конопли.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование наркосодержащих растений группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков в значительном размере) и два уголовных дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Проводится расследование.