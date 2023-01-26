Полиция в Рязани задержала двух «героинщиков» из ближнего зарубежья

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани задержали двух членов этнической преступной группы, занимавшейся сбытом героина.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что в областной центр прибыли два уроженца одной из стран ближнего зарубежья, активно распространяющих героин, каждый день делая закладки в тайники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали мужчин 24 и 23 лет в Московском районе города. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции изъяли у иностранцев 49 свёртков с порошкообразным веществом. При обыске съёмной квартиры мигрантов на Народном бульваре изъяли 2 свёртка с таким же содержимым. Экспертиза Экспертно-криминалистического центра УМВД установила, что вещество является героином общей массой 75 граммов.

Следователь специализированного отдела СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемых заключили под стражу.

Сотрудники УНК УМВД продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки героина на территорию Рязанской области.