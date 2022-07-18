Полиция в Рязани за выходные пресекла свыше 400 правонарушений.

Профилактические рейды против уличной преступности проходили в областном центре с вечера 15 июля до вечера 17 июля. Об этом сообщает областное управление МВД.

Цель мероприятий – выявление и пресечение преступлений и правонарушений в общественных местах, а также на берегу водоёмов.

В отделы МВД по Железнодорожному и Советскому районам Рязани доставили 12 человек.

Среди административных правонарушений: 7 – за неисполнение родительских обязанностей, 4 – за распитие спиртного в общественных местах, одно – за уклонение от исполнения наказания и одно – за нарушение миграционного законодательства.

В ходе профилактических рейдов полицейские также проводили беседы с жителями города о дистанционном мошенничестве. Подросткам на самокатах и велосипедах напоминали правила безопасности на дорогах.

В ведомстве отметили, что профилактические и проверочные мероприятия будут продолжаться.