Полиция в Рязани сожгла более 140 килограммов наркотиков

Сотрудники наркоконтроля УМВД по Рязанской области планово уничтожили наркотические и психотропные вещества массой более 144 килограммов.

Запрещённые вещества полицейские изъяли в ходе ежедневной работы – при личных досмотрах задержанных, досмотрах автотранспорта, проведении обысков и осмотров мест происшествий.

Наркотические вещества были вещдоками по уголовным делам, по которым уже приняты судебные решения, обвиняемые получили наказание в соответствии с содеянным.

Согласно законодательству процедура уничтожения наркотиков проходила с участием и под контролем межведомственной комиссии в составе представителей УМВД, минздрава и минприроды Рязанской области.

Вещества доставили на одно из промпредприятий Рязани в сопровождении сотрудников отряда спецназначения «Гром» УНК УМВД по Рязанской области. Наркотики уничтожили в плавильной печи при высоких температурах.

В огонь отправили свыше 93 килограммов растительных наркотиков и около 51 килограмма «синтетики».