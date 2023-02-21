Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Полиция в Рязани сожгла более 140 килограммов наркотиков

На главнуюНовости Рязани
Скриншот из видео на сайте УМВД по Рязанской области

Сотрудники наркоконтроля УМВД по Рязанской области планово уничтожили наркотические и психотропные вещества массой более 144 килограммов.

Запрещённые вещества полицейские изъяли в ходе ежедневной работы – при личных досмотрах задержанных, досмотрах автотранспорта, проведении обысков и осмотров мест происшествий.

Наркотические вещества были вещдоками по уголовным делам, по которым уже приняты судебные решения, обвиняемые получили наказание в соответствии с содеянным.

Согласно законодательству процедура уничтожения наркотиков проходила с участием и под контролем межведомственной комиссии в составе представителей УМВД, минздрава и минприроды Рязанской области.

Вещества доставили на одно из промпредприятий Рязани в сопровождении сотрудников отряда спецназначения «Гром» УНК УМВД по Рязанской области. Наркотики уничтожили в плавильной печи при высоких температурах.

В огонь отправили свыше 93 килограммов растительных наркотиков и около 51 килограмма «синтетики».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации