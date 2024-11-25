Понедельник, 25 ноября, 2024
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Полиция сообщила подробности жёсткого ДТП с легковушками в Касимове

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Валерия Мединская

Пресс-служба Управления МВД России по региону обнародовала подробности ДТП с легковушками, которое произошло вечером 24 ноября в Касимове.

По сообщению ведомства, в 19.15 около дома №38/19 на улице Татарской, по предварительным сведениям, 20-летний рязанец за рулём «Лада 211440» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21124». За рулём находился 35-летний житель Касимовского района.

Как итог — водитель «Лады» и его 20-летний пассажир пострадали. Им потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства случившегося выясняются. ГИБДД проводит проверку.=

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