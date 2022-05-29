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Воскресенье, 29 мая, 2022

Полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Сапожке

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Александр Ильин
Александр Ильин

Полиция сообщила подробности смертельного ДТП в Сапожке

Госавтоинспекция Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП в Сапожке. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным полиции, авария случилась около 04:30 в Сапожке на улице Большая Дорога, напротив дома № 59.

Местный житель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле «Ауди А4», не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонный забор.

В результате ДТП погиб пассажир 1994 рождения, водителя госпитализировали с травмами.

Полицией проводится проверка по факту смертельной аварии.

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