Полиция провела в Рязани и области рейды по мигрантам

Сотрудники полиции Рязанской области проводят рейды, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства.

За прошедшие сутки в Рязани, Михайловском, Касимовском, Ряжском, Скопинском и Шиловском районах выявлено и пресечено 15 административных правонарушений, связанных с миграционными нарушениями.

В ходе рейдов 12 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ, по статьям 18.8 и 18.9 КоАП РФ.

Сотрудниками полиции составлены протоколы о правонарушениях, связанных с незаконной трудовой деятельностью иностранных граждан, их незаконным привлечением к работе, а также нарушением сроков подачи документов для получения патента.

Рейдовые мероприятия продолжаются.