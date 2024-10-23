Среда, 23 октября, 2024
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Полиция провела в Рязани и области рейды по мигрантам

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Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

Сотрудники полиции Рязанской области проводят рейды, направленные на пресечение нарушений миграционного законодательства.

За прошедшие сутки в Рязани, Михайловском, Касимовском, Ряжском, Скопинском и Шиловском районах выявлено и пресечено 15 административных правонарушений, связанных с миграционными нарушениями.

В ходе рейдов 12 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ, по статьям 18.8 и 18.9 КоАП РФ.

Сотрудниками полиции составлены протоколы о правонарушениях, связанных с незаконной трудовой деятельностью иностранных граждан, их незаконным привлечением к работе, а также нарушением сроков подачи документов для получения патента.

Рейдовые мероприятия продолжаются.

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