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Полиция опубликовала фото с места жёсткой аварии с пострадавшими детьми на улице Дзержинского

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Валерия Мединская

Пресс-служба Управления МВД России по региону публикует подробности и фото жёсткого ДТП на улице Дзержинского, в котором пострадали дети. Авария случилась вечером 30 ноября

Примерно в 18:00 около дома №33 по улице Дзержинского, по предварительной информации, 50-летний местный житель за рулём «Ниссан Кашкай» столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид». За рулём находился 52-летний житель Рязани. 

Как итог — водитель автомобиля «Шкода Рапид», его пассажиры 9-ти и 12-ти лет, а также пассажир автомобиля «Ниссан Кашкай» в возрасте 10-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим потребовалось помощь медиков.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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