Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии под Рязанью

Управление МВД России по Рязанской области обнародовало подробности ДТП, в котором погибла 35-летняя жительница Михайлова.

27 декабря около 15:40 под Рязанью на 546-м километре трассы «Золотое кольцо» женщина за рулём «ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО», по предварительной информации, не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «ДАФ» под управлением 43-летнего жителя города Липецка.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка.