Среда, 28 декабря, 2022
7info7

Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии под Рязанью

На главнуюНовости Рязани

Управление МВД России по Рязанской области обнародовало подробности ДТП, в котором погибла 35-летняя жительница Михайлова.

27 декабря около 15:40 под Рязанью на 546-м километре трассы «Золотое кольцо» женщина за рулём «ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО», по предварительной информации, не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «ДАФ» под управлением 43-летнего жителя города Липецка.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии под Рязанью

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/