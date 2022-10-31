Полиция обратилась к рязанским водителям по поводу смены летних шин

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям с просьбой своевременно позаботиться о смене летней резины на зимнюю. Сообщение появилось в официальном сообществе ВКонтакте.

В полиции сообщили, что изменения погодных условий провоцируют образование наледи на дорогах. Водителям советуют быть внимательными во время поездок, особенно в утренние часы, соблюдать положенную дистанцию и скорость движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, правил стоянки и остановки транспортных средств.

Водителям, которые ещё не сменили летние шины на зимние:

— Стоит с этим поторопиться, так как движение на летних комплектах шин в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к возникновению неконтролируемого заноса и дорожно-транспортному происшествию, — говорится в обращении.

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