Полиция обратилась к рязанским водителям по поводу смены летних шин

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям с просьбой своевременно позаботиться о смене летней резины на зимнюю. Сообщение появилось в официальном сообществе ВКонтакте.
В полиции сообщили, что изменения погодных условий провоцируют образование наледи на дорогах. Водителям советуют быть внимательными во время поездок, особенно в утренние часы, соблюдать положенную дистанцию и скорость движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, правил стоянки и остановки транспортных средств.
Водителям, которые ещё не сменили летние шины на зимние:
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