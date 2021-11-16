Полиция напомнила простые правила профилактики фальшивомонетничества

В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники.

Применение преступниками современных технических средств при изготовлении поддельных денежных билетов и бланков ценных бумаг, имеющих достаточно высокое сходство с подлинными, вызывает определённые затруднения в выявлении фальшивок.

Преимущественно подделываются и сбываются 1000-рублёвые купюры, изготовленные способом цветной, капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования.

Тем не менее, благодаря работе всех правоохранительных органов, финансовых структур и кассовых работников постоянно выявляются, изымаются из обращения и направляются на экспертизу поддельные денежные билеты различных номиналов разных стран, различающиеся между собой по качеству и профессиональному уровню исполнения.

Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений быстро раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавший фальшивку, заполнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в районное отделение МВД.

Характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие киоски, ЗС, предприятия малого бизнеса. В связи с возросшим качеством поддельных денег и отсутствием знаний признаков, позволяющих отличить подлинную купюру от поддельной фальшивки, выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчёте денежных знаков в банках.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

— не разменивать купюры незнакомым лицам;

— при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

— не покупать валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;

— если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь её сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;

— совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

— снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

— если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчица и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

— поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

— выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

— металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

— при изменении угла наклона не появляются нуаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

— цветной, переживающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Если Вы стали жертвой злоумышленников или заметили факт сбыта фальшивых денег, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102/112 — для мобильных операторов) или по телефону дежурной части МВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]