Полиция начала проверку после танца полуголой девушки на фоне храма в Нижегородском области

МВД начало проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором полуголая девушка танцует на пилоне у храма в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает РЕН ТВ.

Некоторые пользователи интернета возмутились поведением девушки. Её действия они назвали оскорблением чувств верующих.

Сама же участница видео — сотрудница фитнес-клуба — заявила, что уважает любое мнение и готова к критике.

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В полиции Нижегородской области пояснили, что сейчас идёт изучение размещённого в соцсетях видео. Пока обращений об оскорблении религиозных чувств не поступало.