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Пятница, 14 января, 2022
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Полиция начала проверку после танца полуголой девушки на фоне храма в Нижегородском области

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / соцсети

МВД начало проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором полуголая девушка танцует на пилоне у храма в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает РЕН ТВ. 

Некоторые пользователи интернета возмутились поведением девушки. Её действия они назвали оскорблением чувств верующих. 

Сама же участница видео — сотрудница фитнес-клуба — заявила, что уважает любое мнение и готова к критике. 

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В полиции Нижегородской области пояснили, что сейчас идёт изучение размещённого в соцсетях видео. Пока обращений об оскорблении религиозных чувств не поступало. 

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