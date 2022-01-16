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Воскресенье, 16 января, 2022
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Полиция Костромы прокомментировала попытку похищения школьника в парке Победы

Александр Ильин
арест

Полицейские Костромы прокомментировали инцидент в парке Победы, где пытались похитить 11-летнего школьника, сообщает KOSTROMA.TODAY. 

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Местный житель рассказал, что мужчина пытался похитить ребёнка, однако его спасли прохожие. 

В УМВД по Костромской области пояснили, что нападавшим оказался охранник парка. По его словам, он заметил подростков, которые портят общественный туалет, и попытался их отогнать, но те стали кричать. 

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Сами же школьники отрицают свою причастность к хулиганству. Выяснением всех обстоятельств инцидента сейчас занимается полиция. 

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