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Пятница, 13 мая, 2022

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в центре Рязани в День Победы

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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в центре Рязани в День Победы

Александр Ильин

Следственное управление УМВД России по региону устанавливает очевидцев ДТП на Первомайском проспекте Рязани, в котором погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Смертельная авария случилась вечером 9 мая вблизи дома 29 на Первомайском проспекте, во время праздничного салюта.

Автомобиль «Лада Веста» под управлением 43-летнего рязанца сбил 58-летнего местного жителя, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте.

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1», — говорится в сообщении полиции.

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