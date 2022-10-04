Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода на улице Мервинской в Рязани

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев ДТП с наездом на пешехода, которое произошло 6 сентября около 19:30 возле дома 51 по улице Мервинской в Рязани.

По предварительной информации, 51-летний житель областного центра за рулём автобуса Ford Transit сбил 40-летнего рязанца, переходившего проезжую часть часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход был госпитализирован с травмами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 к. 1.