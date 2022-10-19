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Татьяна Проводина

Полиция ищет очевидцев ДТП с участием 4 автомобилей на трассе М5 Урал

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Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев дорожной аварии, которая произошла на 185-м километре трассы М5 Урал 24 декабря 2021 года около 15:27.

За рулём Chevrolet Niva находился 73-летний житель Шилово. По предварительным данным, он не справился с управлением и наехал на отбойник. «Лада Веста» под управлением 47-летнего рязанца, уходя от столкновения с Niva, выехала на встречку и врезалась в Volkswagen Jetta, за рулём которого была 28-летняя жительница Скопина, и Peugeot под управлением 60-летнего москвича.

Водитель «Лады» был госпитализирован с травмами. Водитель и 54-летний пассажир Peugeot также были травмированы, их госпитализировали.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 7 кабинет 308 или по телефону 8 (4912) 34-02-80.

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