Полиция ищет очевидцев ДТП с 4 пострадавшими в Рязанской области

Следственное управление МВД по Рязанской области устанавливает очевидцев дорожной аварии, в которой пострадали женщина и трое детей.

ДТП произошло 5 января 2023 года около 16:15 в Клепиковском районе на 166-м километре трассы Москва – Егорьевск – Тума – Касимов. По предварительным данным, 33-летний водитель Dodge Caliber SXT не справился с управлением и врезался в Mazda, за рулём которой находился 35-летний мужчина.

В результате происшествия травмы получили 31-летняя, 9-летний, 6-летний и 9-летний пассажиры автомобиля Dodge, их госпитализировали.

Всех, кто располагает информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 к1.