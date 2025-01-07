Полицейского, сбившего насмерть пенсионерку в Екатеринбурге, оставили на свободе

Сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД оставили на свободе после ДТП, в котором погибла пенсионерка, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, в судах Екатеринбурга не было заседания по избранию меры пресечения.

«Вероятно, следователи назначили ему подписку о невыезде», — сказал источник.

Смертельная авария произошла четвертого января на улице Щорса. По предварительной информации, полицейский наехал на пожилую женщину в тот момент, когда убирал свой автомобиль Chevrolet Lacetti для уборки придомовой территории.

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В региональной полиции уточнили, что пенсионерка была вне поля его видимости. Мужчина был трезв. Возбуждено уголовное дело.