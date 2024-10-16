Среда, 16 октября, 2024

Полицейские задержали нарушителя за незаконную вырубку леса в Клепиковском районе

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/umvd62

В Клепиковском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ОМВД России по Клепиковскому району обратились работники леснадзора и сообщили, что заметили в лесу следы незаконной рубки деревьев.

Выяснилось, что незаконная просека соединяла автодорогу и место вырубки деревьев, которую проводила бригада лесорубов. Разработка этой делянки была разрешена. На просеке были видны следы грузовиков.

Полицейские проанализировали спилы на пнях на просеке, провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к незаконной заготовке более 12 кубометров древесины причастен 39-летний житель Касимовского района.

Полицейские задержали злоумышленника.

По предварительной информации, 39-летний мужчина оформил разрешение на заготовку леса в Клепиковском лесничестве. Чтобы сократить путь к делянке, он самовольно вырубил деревья и сделал просеку.

Следователь ОМВД России по Клепиковскому району возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст. 260 УК РФ, по которой грозит до 4 лет лишения свободы.

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