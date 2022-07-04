Полицейские поймали разгромивших надгробие на кладбище в Мервине вандалов

Рязанские полицейские отыскали вандалов, повредивших надгробие на кладбище в Мервине. Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.

Ранее в полицию обратился 40-летний рязанец и сообщил, что неизвестные повредили надгробную плиту на могиле его родственника и похитили металлическое уголки из её крепления. Оперативники сделали вывод, что злоумышленники, скорее всего, попытаются сбыть награбленное. У одного из приёмщиков вторсырья полицейские выяснили, что металлические уголки принесла женщина. По её описанию они решили установить местонахождение злоумышленницы.

Так как женщина не имеет постоянного места жительства, найти её удалось не сразу.

Когда же полицейские разыскали и задержали 38-летнюю рязанку, то выяснили, что к повреждению надгробия также причастен её сожитель – 39-летний рязанец. Его разыскали и задержали. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В настоящее время проводится проверка, выясняется причастность злоумышленников к другим аналогичным хищениям. Решается вопрос о возбуждении в отношении вандалов уголовного дела.