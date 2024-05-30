Четверг, 30 мая, 2024

Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который ударил ножом своего знакомого

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязани полицейские задержали 22-летнего мужчину, который устроил поножовщину на улице Трудовая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Напомним, инцидент произошел в среду, 29 мая. Выяснилось, что мужчина — гражданин одной из стран Средней Азии — ударил ножом своего соотечественника. 42-летний пострадавший с двумя ножевыми ранениями в грудную клетку и плечо попал в больницу.

По предварительной информации, мужчины поссорились. Злоумышленник нанес оппоненту удары ножом, после чего скрылся. Он хотел покинуть Рязань, но его задержали сотрудники полиции.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о его аресте.

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