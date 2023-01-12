Полицейские персонально предупредили жителей Рыбного о телефонных аферистах

Сотрудники ОМВД по Рыбновскому району вместе с народными дружинниками вышли на улицы города в рамках региональной акции «Скажи мошеннику НЕТ!» Гражданам рассказали о правилах личной и финансовой безопасности.

Особое внимание полицейские и их добровольные помощники уделили алгоритму действий, как не поддаться уловкам телефонных мошенников.

Полиция предупреждает:

Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда по телефону не предлагают совершать какие-либо финансовые операции, не пытаются выяснить персональные данные граждан и реквизиты банковских карт.

Чаще всего аферисты предлагают оформить онлайн-кредит и перевести средства на якобы «резервный» или «безопасный» счёт. Так действуют мошенники. Нужно немедленно прекратить с ними разговор.

Жертвой дистанционного мошенничества может стать любой гражданин независимо от возраста, в том числе люди с высшим образованием. Так что очень важно соблюдать правила противодействия дистанционным схемам обмана и напоминать их своим родным и близким.