Полицейские ищут очевидцев ДТП с участием Mazda и мотоцикла в Рязани

Следственное управление УМВД по Рязанской области просит откликнуться очевидцев дорожной аварии, произошедшей 24 марта 2022 года в Рязани.

ДТП произошло около 15:40 возле дома 4б к1 на проезде Яблочкова. По предварительным данным, 32-летняя жительница Рязани за рулём Mazda 6, выезжая с прилегающей территории, столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 25-летнего местного жителя.

Водитель и 25-летний пассажир мотоцикла получили травмы, им оказали медпомощь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 к1.