Поколение «Бета»: в январе в Рязанской области родился 551 малыш

В Рязанской области в январе 2025 года зарегистрировано 551 рождение детей, в том числе три двойни. Об этом сообщает глава рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

Поколение «Бета» — так социологи назвали поколение, первые представители которого уже появились в 2025 году.

Из родившихся малышей 217 первенцев. Вторых рождений зарегистрировали 171. 96 семей в январе стали многодетными — зарегистрировали рождение третьего ребёнка. Рождение седьмого ребёнка зарегистрировали в четырёх семьях из Старожиловского, Михайловского районов, городов Скопин и Рязань. Восьмой, десятый и одиннадцатый ребёнок зарегистрированы в семьях Рязани.

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«Наверное, поколение «Бета» станет подлинно «цифровым» — искусственный интеллект прочно войдёт в его жизнь. Важно, чтобы при этом человеческая составляющая не была утрачена. Это уже вопрос семейного воспитания и наша общая задача», — считает Сорокина.