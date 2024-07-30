Пойманного в Рязани нарушителя границы приговорили к 7 месяцам лишения свободы

Вступил в силу приговор Брянского областного суда в отношении гражданина одной из стран СНГ. Его признали виновным в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 2 ст. 322 Уголовного кодекса России).

Мужчину идентифицировали и задержали на территории Рязани в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСБ по Рязанской области и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый знал о запрете на въезд в Россию, основанном на законодательстве Российской Федерации. Несмотря на это, он пересёк границу на автомобиле из Республики Беларусь, минуя официальные пункты пропуска, чтобы скрыться от пограничного и других видов контроля. После этого он въехал на территорию России.

Суд приговорил его к 7 месяцам лишения свободы. После отбытия наказания его депортируют в страну происхождения.