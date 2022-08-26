Появилось видео эвакуации группы мужчин от стены огня под Рязанью

Группа «Рязань Online» опубликовала видео на котором запечатлён процесс эвакуации большой группы мужчин от лесного пожара в Рязанской области.

Автор записи назвал её «страшные кадры из Деулино».

Люди собираются уезжать от надвигающейся на них стены огня. Один из них отказывается оставлять свой внедорожник, требуя прицепить его к грузовику. Остальные делать этого не разрешают.

На заднем плане видно самолёт, который летит в сторону пожара, чтобы сбросить воду.

Когда была сделана запись, не сообщается. В соцсети она появилась днём 26 августа.

Видео: Рязань Online