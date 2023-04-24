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Понедельник, 24 апреля, 2023

Появилось видео допроса женщины, убившей ребёнка в электропоезде

Изображение: скриншот видео
Изображение: скриншот видео

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео допроса женщины, задержанной за убийство новорожденного в электропоезде «Ласточка».

Задержанная — 24-летняя уроженка Москвы. По её словам, ребёнка она родила в туалете поезда, после чего убила ножницами. Труп сына женщина положила в мусорное ведро.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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