Появилось видео допроса женщины, убившей ребёнка в электропоезде

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео допроса женщины, задержанной за убийство новорожденного в электропоезде «Ласточка».

Задержанная — 24-летняя уроженка Москвы. По её словам, ребёнка она родила в туалете поезда, после чего убила ножницами. Труп сына женщина положила в мусорное ведро.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).