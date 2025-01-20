Появилось новое видео мощного удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Видеорегистратор одного из авто запечатлел момент мощного удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, ролик опубликовал телеграм-канал « Военкоры русской весны ».

Прилет фугасной авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции зафиксирован восьмого января.

На кадрах видно, что сразу после удара в цехах вспыхнул пожар, очевидцы разбежались в панике.

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По предварительным данным, основной ущерб понес механосборочный цех.

«Мотор Сич» — крупный завод по производству промышленных газотурбинных установок и двигателей для самолетов Ан-70, Ан-124 и вертолетов Ми-8.