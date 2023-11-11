Суббота, 11 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Появились фото с места схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда под Рязанью

7info7

Telegram-канал Shot опубликовал фото с места схода 19 вагонов грузового поезда под Рязанью. Также снимками поделился канал 112.

Появились фото с места схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда под Рязанью
Появились фото с места схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда под Рязанью

Семь из вагонов содержали в себе минеральные удобрения. Они упали на бок.

Источник канала Shot сообщает, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Московской железной дороги. Там сообщили, что на перегоне Рыбное — Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. Подробности случившегося сообщили в МЖД.В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет.Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах