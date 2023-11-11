Появились фото с места схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда под Рязанью

Telegram-канал Shot опубликовал фото с места схода 19 вагонов грузового поезда под Рязанью. Также снимками поделился канал 112.

Семь из вагонов содержали в себе минеральные удобрения. Они упали на бок.

Источник канала Shot сообщает, что незадолго до случившегося был слышен взрыв. Повреждено железнодорожное полотно. Отметим, что примерно в это же время, около 7.20, мощный грохот услышали жители Дягилева, Канищева, Недостоева, Семчина.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Московской железной дороги. Там сообщили, что на перегоне Рыбное — Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. Подробности случившегося сообщили в МЖД.В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет.Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.