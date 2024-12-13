Российские войска утром в пятницу, 13 декабря, нанесли массированный удар по территории Украины. Официальных данных от Минобороны РФ пока нет, но в телеграм-каналах информации очень много.
Россия атаковала ракетами не только энергетику, но также транспортные сети и «ключевые объекты по всей стране», сообщило посольство США в Киеве.
По данным эксперта, на Украине после ракетных ударов объявлены новые графики отключений света. В ряде областей поражены объекты генерации и распределения электроэнергии.
Во Львовской ОВА подтвердили прилёты по объектам энергетики.
— Удары, предварительно, нанесены в направлении аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты F-16. Взрывы слышали и в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолётов в пригороде Борисполя, — сообщает SHOT.