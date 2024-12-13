Российские войска утром в пятницу, 13 декабря, нанесли массированный удар по территории Украины. Официальных данных от Минобороны РФ пока нет, но в телеграм-каналах информации очень много.

— Фиксируются прилеты крылатых и гиперзвуковых ракет в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской областях. Поражены ТЭС, подстанции, аэродромы, — пишет «Военндело (Военное дело)». — В Одессе перестал работать электротранспорт и нет воды.

Россия атаковала ракетами не только энергетику, но также транспортные сети и «ключевые объекты по всей стране», сообщило посольство США в Киеве.

— На Украине заявили, что после утренних ударов сегодня половина страны останется без света. Поражены генерирующие и распределительные мощности в ряде областей, — сообщает телеграм-канал Бориса Рожина.

По данным эксперта, на Украине после ракетных ударов объявлены новые графики отключений света. В ряде областей поражены объекты генерации и распределения электроэнергии.

Во Львовской ОВА подтвердили прилёты по объектам энергетики.

— Удары, предварительно, нанесены в направлении аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты F-16. Взрывы слышали и в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолётов в пригороде Борисполя, — сообщает SHOT.