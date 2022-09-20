Появились подробности убийства отчимом малыша из-за плача в Иркутской области

Журналисты портала КП узнали подробности убийства отчимом полуторагодовалого малыша из-за плача в Иркутской области.

Подозреваемый на допросе пояснил, что правой рукой держал ребенка за голову, а левой – за ногу. После этого он показал, как убил маленького пасынка, бросая его в стену.

Причиной такой нечеловеческой жестокости стал плач мальчика. По версии следствия, не сумев успокоить малыша, злоумышленник пришел в бешенство и ударил его не меньше пяти раз.

Мужчину арестовали на два месяца. Погибший был младшим из четырех детей женщины. Известно, что она рассталась с его отцом и нашла в деревне нового избранника. Молодой человек официально нигде не работал и получал пенсию по инвалидности.

Ее возлюбленный утверждал, что ребенок слезал с кровати, упал и ударился головой.