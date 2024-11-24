Появились подробности ночной стрельбы в центре Рязани

Пресс-служба Управления МВД России по региону прокомментировала ночную стрельбу в центре Рязани. Потасовка, в ходе которой применили пневматику, случилась ночью.

24 ноября поступило сообщение о разборках на улице Горького. Конфликт случился между мужчиной и тремя молодыми людьми. В ходе разборок применялся пневматический пистолет.

— Все участники конфликта установлены, опрошены, — заявили в ведомстве.

По факту случившегося роводится проверка. Обстоятельства уточняются.

Ранее о стрельбе и разборках на улице Горького недалеко от здания облпрокуратуры сообщили местные жители. На месте происшествия заметили автомобили полиции и скорой помощи.