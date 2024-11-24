Воскресенье, 24 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Появились подробности ночной стрельбы в центре Рязани

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото — ya62

Пресс-служба Управления МВД России по региону прокомментировала ночную стрельбу в центре Рязани. Потасовка, в ходе которой применили пневматику, случилась ночью.

24 ноября поступило сообщение о разборках на улице Горького. Конфликт случился между мужчиной и тремя молодыми людьми. В ходе разборок применялся пневматический пистолет.

— Все участники конфликта установлены, опрошены, — заявили в ведомстве.

По факту случившегося роводится проверка. Обстоятельства уточняются.

Ранее о стрельбе и разборках на улице Горького недалеко от здания облпрокуратуры сообщили местные жители. На месте происшествия заметили автомобили полиции и скорой помощи.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Обращение Путина 21 ноября. Главные заявления главы государства

Речь шла о применении дальнобойного оружия вглубь России и последствиях ударов.
Новости Рязани и области

Пара из Рязани поженилась второй раз на золотую свадьбу

Супруги оформляли формальный развод, но не расставались. Узаконить отношения снова они решились в юбилейную дату.
Новости Рязани и области

В Рязани из горящей квартиры госпитализировали мужчину с тяжелыми ожогами

В квартире загорелась ванная комната.