Появились подробности нападения на школьницу под Екатеринбургом

Следственным отделом по г. Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области несовершеннолетнему жителю одного из сёл предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 15 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в лесу, из-за ранее возникшей личной неприязни совершил нападение на свою 12-летнюю знакомую. Он использовал камень, найденный на месте происшествия. После содеянного обвиняемый скрылся, однако вскоре был установлен и задержан правоохранительными органами.

По информации СМИ, задержанному 15 лет.

Личность обвиняемого была установлена в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которые начались после исчезновения потерпевшей и продолжались вплоть до её обнаружения. Девочка была госпитализирована с травмами, полученными в результате нападения, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе следствия с участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, он подтвердил свои признательные показания. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

О ходе расследования дела было доложено Александру Бастрыкину.