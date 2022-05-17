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Вторник, 17 мая, 2022

Появились новые подробности секс-скандала в Сасовском лётном училище

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7info
7info

Появились новые подробности секс-скандала в Сасовском лётном училище

Пилот-инструктор Сасовского лётного училища, который устроил интимный полёт со своей ученицей, обещал добавить ей лётных часов, если девушка будет поласковее. Об этом сообщает Baza.

Ранее журналисты посчитали произошедшее между 28-летним инструктором и 21-летней студенткой романтической историей. Пара занималась сексом во время полёта на самолёте Cessna 172.

Теперь же выяснились новые детали. По информации «Базы», инициатором отношений был преподаватель. Девушка долго отказывалась встречаться с женам инструктором, но через некоторое время согласилась. Тем более, что Игорь обещал добавить ей лётных часов.

По версии девушки, в небе были только поцелуи и объятия во время автопилота, отношения быстро прекратились.

Известно о случившемся стало после того, как Ирина поссорилась с подругой и та выложила фотографии. В итоге студентке пришлось забрать документы практически перед защитой диплома. Оставалось налетать всего 8 часов.

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