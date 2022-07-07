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Появились кадры из квартиры в Балашихе, где зверски убили 18-летнюю подругу блогера

Телеканал РЕН ТВ поделился фото из квартиры в Балашихе, где нашли тело 18-летней девушки, подруги блогера Вячеслава Мамлыгина.

В убийстве подозревают 48-летнего Вячеслава Полякова. Речь идет о блогере, который снимал видео с шоуменом Стасом Барецким. По предварительной информации, мужчина заявлял о любви к жертве. Также он планировал «распиарить» ее, придя на телевидение с историей об издевательствах над девушкой.

Трагедия произошла вечером 2 июля в доме на улице Андрея Белого. По одной из версий, злоумышленник проследовал в квартиру вместе с девушкой. Вскоре он покинул дом. Вероятно, он нанес жертве не менее 15 ножевых ранений.

Спустя три дня родители девушки нашли ее мертвой в ванной комнате.

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