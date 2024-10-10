Появились фотографии с места смертельной аварии на трассе Шацк-Тамбов

В сети появились фотографии с места аварии на трассе «Шацк-Тамбов», в которой погиб пассажир. Снимок опубликовали в группе «Шацк 18+».

Напомним, ДТП произошло 3 октября недалеко от границы с Тамбовской областью. Родственник погибшего Александр Бландинский ищет свидетелей аварии. По словам мужчины, водитель остался жив, а вот мужчина-пассажир скончался.

На фотографии видно, что автомобиль получил серьезные механические повреждение передней части. Машина стоит на обочине. Ранее сообщалось, что столкновения с другим транспортном средством не было.

Если кому-то известны подробности аварии, Александр Бландинский просит сообщить об этом в личных сообщениях во ВКонтакте. Также можно позвонить по телефону 89202304381.