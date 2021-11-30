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Вторник, 30 ноября, 2021
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Появились фотографии с места наезда грузовика на остановку с людьми в Рязани

7info

Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фотографии с места трагического ДТП на Ряжском шоссе Рязани.

По данным полиции, в 16.00 на остановке общественного транспорта «Химволокно» 39-летний водитель грузовика, уходя от столкновения с попускавшим пешеходов легковым автомобилем, совершил наезд на трёх женщин, стоящих на остановке общественного транспорта.

Двое погибли на месте, третью пострадавшую госпитализировали. Полиция устанавливает личность погибших. Известно, что все они совершеннолетние.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

  • Появились фотографии с места наезда грузовика на остановку с людьми в Рязани
  • Появились фотографии с места наезда грузовика на остановку с людьми в Рязани
  • Появились фотографии с места наезда грузовика на остановку с людьми в Рязани
  • Появились фотографии с места наезда грузовика на остановку с людьми в Рязани

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