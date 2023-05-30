На главнуюНовости мира 30.05.2023 07:20 Появилась информация о сбитых в Подмосковье беспилотниках 7info Телеграм-каналы утром 30 мая сообщают о работе ПВО в Подмосковье, есть информация о сбитых беспилотниках. — 4 дрона сбиты на подлете к Москве со стороны юго-запада. ПВО продолжает отражать атаку, — пишет Shot. Подписчики канала заметили летательный аппарат в районе Новой Риги, по предварительным данным, его сбили. — Более десяти беспилотников сбиты в Подмосковье за сегодняшнее утро, — сообщает Baza. — Большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовских районах. Новости партнёров Читайте также 13-летняя девочка погибла на самодельных качелях под Пермью Беспилотник врезался в дом на Профсоюзной улице в Москве — Shot Причиной взрыва в многоэтажке в Новой Москве мог стать беспилотник Прилепин: не знаю, когда закончится СВО, но точно — в Киеве Захар Прилепин после покушения «рисковал перестать быть самим собой» Труп мужчины, ударившего ножом фельдшера скорой, нашли в лесопосадке Женщина украла цветы от здания на площади Димитрова в Рязани В посёлке Денежниково под Рязанью сгорел сарай, госпитализирован мужчина Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика 13-летняя девочка погибла на самодельных качелях под Пермью — Соскользнула нога — и дочь повисла на веревке, на этом канате. А качели высоко, — рассказала мать Беспилотник врезался в дом на Профсоюзной улице в Москве — Shot По данным источника, беспилотник с размахом крыльев 2 метра врезался в квартиру на 16-м этаже здания. Эвакуирован весь подъезд. Причиной взрыва в многоэтажке в Новой Москве мог стать беспилотник Телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник, пишет, что в квартире на 25 этаже в момент взрыва находилась семья с 5-летним ребенком. Павел Малков рассказал о встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым Основной темой встречи стало развитие регионального агропромышленного комплекса. Пителинцы сочиняют песни и выпускают видеоролики в поддержку Андрея Гаврилова В Пителинском районе продолжает развиваться ситуацию вокруг отставки главы администрации района Андрея Гаврилова. Рязанский врач перечислила основные мифы о курении К сожалению, многие люди, особенно молодежь, недооценивают вред курения и верят мифам о безвредности сигарет, которые являются запланированной дезинформацией табачной индустрии. «Судьба привела меня на площадку». Лео Канделаки сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» Подтвердились слухи об участии в проекте Лео Канделаки. Скончался председатель Касимовского отделения «Союз Чернобыль России» Борис Бравов Борис Васильевич, имея I группу инвалидности, почти 20 лет возглавлял Касимовское районное отделение Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль России». Опубликована программа открытия фестивального лета в рязанском Торговом городке 1 июня Запланировано много мероприятий. Пассивное курение и его влияние на организм человека Поскольку процесс вдыхания табака не зависит от некурящего человека, то его еще называют «принудительным курением». Виталий Артёмов прокомментировал своё назначение и. о. главы администрации Рязани Также он объяснил, почему не присутствовал на заседании Гордумы во время своего назначения. Рязанский врач Евстигнеева рассказала о вреде вейпов и айкосов Люди, которые надеялись на избавление от дымного способа курения, благодаря современным способам, еще больше стали курить.