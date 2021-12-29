Появилась информация о падении лифта с людьми в рязанской новостройке

В новостройке на Михайловском шоссе Рязани упал лифт с находившимися внутри людьми. Об этом, ссылаясь на местного жителя, сообщает YA62.ru.

По данным СМИ, инцидент случился утром 29 декабря в третьем подъезде дома № 82 корпус 3. Падающий лифт остановился в районе четвёртого этажа — сработали специальные тормоза.

Травм находившиеся внутри не получили. Помощь медиков потребовалась ехавшей в лифте уборщице — у женщины шоковое состояние, истерика. Очевидец сообщил, что приезжала реанимация.

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Рязанец рассказал, что днём ранее в лифте с перегрузом возили цемент. Он сломался, но затем лифт запустили вновь. Сегодня рано утром случилось ЧП.