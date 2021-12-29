-14.7 C
Рязань
Среда, 29 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Появилась информация о падении лифта с людьми в рязанской новостройке

7info

В новостройке на Михайловском шоссе Рязани упал лифт с находившимися внутри людьми. Об этом, ссылаясь на местного жителя, сообщает YA62.ru.

По данным СМИ, инцидент случился утром 29 декабря в третьем подъезде дома № 82 корпус 3. Падающий лифт остановился в районе четвёртого этажа — сработали специальные тормоза.

Травм находившиеся внутри не получили. Помощь медиков потребовалась ехавшей в лифте уборщице — у женщины шоковое состояние, истерика. Очевидец сообщил, что приезжала реанимация.

Реклама

Рязанец рассказал, что днём ранее в лифте с перегрузом возили цемент. Он сломался, но затем лифт запустили вновь. Сегодня рано утром случилось ЧП.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,860ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img